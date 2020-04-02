Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı belediyelerin valilik izni olmaksızın yardım kampanyası başlatmasına tepki gösterdi. Katıldığı televizyon programında konuşan Soylu şunları söyledi: Devlet, vali izin vermeden sen banka numaraları açıklarsan, ‘Ben yardım topluyorum’ dersen, siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz, bu kadar açık ve net. Korona ile karşı karşıyayız onun için istediğimiz kanunu yapabiliriz’, böyle devlet olabilir mi? Nerede kaldı devlet geleneği? Bu kadar basit mi devleti idare etmek? O zaman HDP’li belediyeler çıksın istedikleri yardımı toplasın, PKK’ya istedikleri gibi göndersinler.

Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirleri de açıklayan Soylu şöyle konuştu:

∂ 725 bin yaşlı insanımızın evine gittik. ‘Bana gelin’ diyenin evine gittik, ne istedilerse de yerine getirdik. Odununu kırdık, tarlasını sürdük, hayvanına baktık. Devlet işte bunun için var ve bunun gereğini yerine getiriyoruz.

∂ Emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18, ayrıca dört kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var.

∂ Şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 98,9 düştü. Aldığımız tedbirler burada bir sonuç oluşturmuş.

∂ Fahiş fiyat uyguladığı değerlendirilen 243 satıcıya operasyon yapıldı. Ne olursa olsun gıda ürünleri de dâhil olmak üzere milletimizin hakkını korumak için de elimizden geleni yapmaya çalıştığımızı bir defa daha burada ifade etmek istiyorum.

∂ Ne olursunuz, yalvarıyorum evde kalın. Yalvarıyorum sosyal mesafeye ve sosyal izolasyona dikkat edin, şehirlerinizi terk etmeyin. Teyzelerimize, ablalarımıza, hanımefendilere, kadınlara sesleniyorum. Pazarlara gittiğinizde girmenizle çıkmanız bir olsun. Orada vakit kaybetmeyin. Bu dönem özel bir dönem.