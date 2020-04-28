Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇAYKUR’dan yapılan yazılı açıklamada çay hasadının olumsuz etkilenmemesi için tüm hazırlıkların yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

Üreticilerimiz özellikle çaylarını toplama, satma konularında acele etmez, ÇAYKUR olarak planladığımız alım uygulamalarımıza riayet eder hem kendilerini hem de bizim şartlarımızı zorlamazlarsa inanıyoruz ki, geçmiş dönemlerden daha rahat bir sezon yaşayacağız. Ayrıca üreticilerimizi memnun edecek, rahatlatacak bir alım kotası ilan edeceğimizden acele etmemelerini, rahatlıkla çaylarını satabileceklerini belirtmek isteriz. Son yılların en düşük çay stokuyla gireceğimiz yeni sezonun üreticilerimiz için rahat, huzurlu ve bereketli geçmesi beklentisi içerisindeyiz. Rize’de bulunan vatandaşlar da yardımlaşma ile bu işin çözülebileceğini ifade etti. Rizeli çay üreticisi İdris Çelik "İl dışında olan vatandaşların komşuları varsa komşuları, akrabaları varsa akrabaları toplayacak. İllaki toplanacak, çay dalında kalmaz” dedi. Mehmet Bakırcı isimli başka bir çay üretici de “Herkes kendi çayını kendisi toplayacak. Gürcülere her yıl parayı vereceğine herkes kendi çayını toplayacak. Burada bu vatandaş bir şey yiyecek” şeklinde konuştu.