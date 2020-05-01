Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında son MYK toplantılarında, infaz indirimi düzenlemesinden yararlanarak cezaevinden çıkanların yeniden suça karışmalarının önüne geçilmesi için alınması gereken tedbirler tartışıldı. Toplantılarda, bazı parti yöneticileri, kamuoyunda infazla ilgili yanlış algı oluştuğunu dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde, Gaziantep'te cani bir babanın dokuz yaşındaki kızını darbederek öldürmesi olayını hatırlatan MYK üyelerinden bazıları “Bu kişi kasım ayında tahliye edilmiş. Ama yapılan bütün haberlerde sanki son infaz indiriminden yararlanıp çıktığı vurgulanıyor. Kamuoyunda da yanlış bir algı oluşuyor. Bu tip olayları önümüzdeki süreçte yaşayabiliriz. Her olumsuz vaka getirilip infaz düzenlemesine bağlanacak. Bu sebeple indirimden yararlanıp tahliye edilenlerin takibinin çok iyi yapılması lazım. Suça karışmalarının önüne geçilmeli” dedi. Virüs izni sebebiyle evlerine izinli gönderilenlerle ilgili çok fazla problem beklenmediğini belirten AK Parti kaynakları “Bunların yerleri yurtları belli. Ayrıca firar etmeleri ya da bir olaya karıştıklarında izinlerinin yanacağını biliyorlar. Bu sebeple çok fazla sıkıntı olacağını düşünmüyoruz” görüşünü dile getirdi.

BAKAN GÜL: TEDBİRLER ALINDI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de MYK toplantısında gündeme getirilen infaz indirimi konusunda cezaevinden çıkanların yeniden suça karışmalarının önüne geçilmesi için alınan birkaç bakanlık tarafından tedbir alındığını söyledi. Edinilen bilgilere göre Gül, infaz indirimi ve virüs izni kapsamında cezaevinden çıkanların listelerinin İçişleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığına gönderildiğini kaydetti. Bakan Gül, üç bakanlığın koordinasyon içinde cezaevinden çıkanların takibinin yapıldığını anlattı.

AYM’YE YAPILAN İPTAL BAŞVURUSU

Öte yandan, CHP’nin infaz düzenlemesinin şekil yönünden iptali için Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuru da AK Parti’nin gündemine geldi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin yeni İnfaz Kanunu’nun şekil yönünden iptali istemiyle açtığı davanın ilk incelemesini 6 Mayıs'ta yapacak. AK Parti kurmayları, AYM’nin iptal ihtimalinin kanun hazırlıkları sırasında da değerlendirildiğini belirterek “Bu kapsamda AYM’nin geçmişteki benzer konularda verdiği bütün kararlar, yasama yetkisinin sınırları gibi konularda hazırlık ve inceleme yapıldı. Bu yasanın, af düzenlemesi olduğuna dair iddialar doğru değildir. Somut olarak bu infaz düzenlemesidir. Bu yetki de TBMM’ye aittir. İnfaz yasasındaki oranlarda değişiklik yapılmıştır, yoksa kimsenin cezası affedilmiş değildir. Anayasa Mahkemesinin bu konudaki farklı kararları incelendiğinde yaptığımız düzenlemenin afla ilgisinin olmadığı ortaya çıkar. CHP’nin itirazlarının Anayasa Mahkemesinden döneceği düşünüyoruz. Mahkeme, yerleşik usul ve esaslara bakarak başvuruyu reddedecektir” görüşünü dile getirdi.