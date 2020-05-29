Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Koca, "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı. Her geçen gün güçlenen sağlık sistemimiz, 21. yüzyıl dünyasında Türkiye'nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır." dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

"Bu hastaneler, sadece afet ve salgın durumlarında kapısını açıp sonra devre dışı olan mekanlar olarak tasarlanmadı, kalıcı olarak inşa edildi."

"Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı."

"(Covid-19 salgını) Tehlike henüz geçmiş değil. Bir süre daha tedbirlerimize devam etmek zorundayız."

"Her geçen gün güçlenen sağlık sistemimiz, 21. yüzyıl dünyasında Türkiye'nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır."