Tarafların birbirine ateş etmesiyle iki kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı çatışmaya müdahale eden polis memuru Erman Özcan da silahla yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Özcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından olaya tepki göstererek, "Bir polisimiz daha şehit oldu. En başarılı dönemini geçiren polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz?” diye sordu.
Soylu’dan sert tepki: Mutlu musunuz?
01.06.2020 - 02:50 | Son Güncelleme: 01.06.2020 - 02:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.
Etiketler : süleyman soylu,
708055 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/708055.aspx
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