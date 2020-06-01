Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarafların birbirine ateş etmesiyle iki kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı çatışmaya müdahale eden polis memuru Erman Özcan da silahla yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Özcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından olaya tepki göstererek, "Bir polisimiz daha şehit oldu. En başarılı dönemini geçiren polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz?” diye sordu.