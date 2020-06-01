Şehir içi ulaşımlarda toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alama zorunluluğu kaldırıldı. Uygulama şimdilik şehirlerarası yolcu taşımacılığını kapsamıyor. Konuya ilişkin genelgenin İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanması bekleniyor
Toplu taşımada yüzde 50 zorunluluğu kaldırıldı
01.06.2020 - 19:33 | Son Güncelleme: 01.06.2020 - 19:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şehir içi ulaşımlarda toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alama zorunluluğu kaldırıldı. Uygulama şimdilik şehirlerarası yolcu taşımacılığını kapsamıyor. Konuya ilişkin genelgenin İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanması bekleniyor
Etiketler : yüzde 50 zorunluluk,
708195 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/708195.aspx
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