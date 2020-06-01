Şehir içi ulaşımlarda toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alama zorunluluğu kaldırıldı. Uygulama şimdilik şehirlerarası yolcu taşımacılığını kapsamıyor. Konuya ilişkin genelgenin İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanması bekleniyor