Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün talebi doğrultusunda villada inceleme yapan Bodrum Belediyesi ekipleri, yüzme havuzunun yanı sıra 'pergole, asma balkon ve çardak' kısımlarının da kaçak olarak hazine arazisine yapıldığını belirledi. Uydu fotoğraflarından da tespit edilen kaçak kısımların "Yapı Kayıt Belgesi”nin olmadığı da ortaya çıktı. Milyon dolarlık villanın tahliye edilmesi için gönderilen yazının, Dündar ailesinin İstanbul’daki adresinde çalışanlara tebliğ edildiği öğrenildi. Aile, kaçak kısımları 11 Haziran'a kadar yıktırmazsa belediye ekiplerince yıkılacak. Eren Ayhan Muğla İHA