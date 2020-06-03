Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün talebi doğrultusunda villada inceleme yapan Bodrum Belediyesi ekipleri, yüzme havuzunun yanı sıra 'pergole, asma balkon ve çardak' kısımlarının da kaçak olarak hazine arazisine yapıldığını belirledi. Uydu fotoğraflarından da tespit edilen kaçak kısımların "Yapı Kayıt Belgesi”nin olmadığı da ortaya çıktı. Milyon dolarlık villanın tahliye edilmesi için gönderilen yazının, Dündar ailesinin İstanbul’daki adresinde çalışanlara tebliğ edildiği öğrenildi. Aile, kaçak kısımları 11 Haziran'a kadar yıktırmazsa belediye ekiplerince yıkılacak. Eren Ayhan Muğla İHA
Firari Can Dündar’ın kaçak villası yıkılacak
03.06.2020 - 05:02 | Son Güncelleme: 03.06.2020 - 05:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MİT tırları davasında devletin gizli belgelerini yayınlamaktan ceza alan, Almanya'ya firar ettiği için hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan Can Dündar'ın Bodrum'daki kaçak villası için yıkım kararı çıktı.
Etiketler : can dündar,bodrum,villa,
708570 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/708570.aspx
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