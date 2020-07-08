Ebru Karatosun ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Devlet Başkanı unvanını kazanan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz 2018'de TBMM'de yemin ederek görevine başladı. Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesini de aynı gün açıkladı. Aradan geçen 2 yıllık süreçte, daha önce örneği uygulanmayan yeni sistemin inşası için çalışmalar yürütüldü. İlk yıl sistemin temel ayakları oluşturulurken, ikinci yıl da sistemin meyveleri toplanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni sistemin 2'nci yılını dolduran bakanlardan bugüne kadar yaptıkları faaliyetlerin yer aldığı bir rapor istediği öğrenildi. Ayrıca, yapılan çalışmalar hakkında vatandaşa brifing de verilecek. Erdoğan, 2 yılda yapılan çalışmaların özetini ve bakanlıklardan gelen faaliyet raporlarını kamuoyuyla paylaşacak. Sağlık alanında yapılan yatırımlar, enerji ve güvenlik adımları, hukuk alanında yapılan yenilikler 2 yılın özetinde ilk sıralarda yer alacak.
Cumhurbaşkanı bakanlardan rapor istedi
08.07.2020 - 07:25 | Son Güncelleme: 08.07.2020 - 07:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
16 Nisan 2017'de yapılan referandumla yasalaşan, 24 Haziran genel seçimleri ile yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde 2 yıl geride kaldı.
Etiketler : erdoğan,sistem,ak parti,bakan,
716444 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/716444.aspx
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