Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Devlet Başkanı unvanını kazanan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz 2018'de TBMM'de yemin ederek görevine başladı. Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesini de aynı gün açıkladı. Aradan geçen 2 yıllık süreçte, daha önce örneği uygulanmayan yeni sistemin inşası için çalışmalar yürütüldü. İlk yıl sistemin temel ayakları oluşturulurken, ikinci yıl da sistemin meyveleri toplanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni sistemin 2'nci yılını dolduran bakanlardan bugüne kadar yaptıkları faaliyetlerin yer aldığı bir rapor istediği öğrenildi. Ayrıca, yapılan çalışmalar hakkında vatandaşa brifing de verilecek. Erdoğan, 2 yılda yapılan çalışmaların özetini ve bakanlıklardan gelen faaliyet raporlarını kamuoyuyla paylaşacak. Sağlık alanında yapılan yatırımlar, enerji ve güvenlik adımları, hukuk alanında yapılan yenilikler 2 yılın özetinde ilk sıralarda yer alacak.