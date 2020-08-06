Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balık pişiren 2 askerin yer aldığı fotoğraf, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, "1979 yılında Bolu Dağ Komando Tugay Komutanlığının icra ettiği tatbikattan tarihi bir fotoğraf. Güç, cesaret ve kararlılık timsali Kahraman Komandolarımız, zorlu doğa şartlarında hayatlarını idame ettiriyor" ifadelerine yer verildi.