Balık pişiren 2 askerin yer aldığı fotoğraf, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, "1979 yılında Bolu Dağ Komando Tugay Komutanlığının icra ettiği tatbikattan tarihi bir fotoğraf. Güç, cesaret ve kararlılık timsali Kahraman Komandolarımız, zorlu doğa şartlarında hayatlarını idame ettiriyor" ifadelerine yer verildi.
MSB'den tarihi paylaşım
06.08.2020 - 17:00 | Son Güncelleme: 06.08.2020 - 17:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1979 yılında Bolu Dağ Komando Tugay Komutanlığının icra ettiği tatbikattan kalan tarihi bir fotoğrafı paylaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bolu Dağ Komando Tugay Komutanlığı,MSB,Milli Savunma Bakanlığı,
723142 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/723142.aspx
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