Bakan Soylu, Twitter hesabından kedilerinin fotoğrafını paylaşarak, "Fındık ve Muazzam. Aramızda kalsın Muazzam hamile. Dünya Kediler Günü." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu'dan Dünya Kediler Günü paylaşımı
08.08.2020 - 14:39 | Son Güncelleme: 08.08.2020 - 14:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Fındık ve Muazzam" isimli kedileriyle fotoğrafını paylaşarak Dünya Kediler Günü'nü kutladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Süleyman Soylu,dünya kediler günü,sosyal medya,
723623 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/723623.aspx
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