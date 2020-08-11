Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararlılıkla sürdürülen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.