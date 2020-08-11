Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararlılıkla sürdürülen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3, Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
11.08.2020 - 10:27 | Son Güncelleme: 11.08.2020 - 10:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3, Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,terörist,hava harekatı,
724215 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/724215.aspx
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