Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akar, "Türkiye ve Azerbaycan, bir ananın iki oğlu. Ermenistan'ın, hain Tovuz saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hocalı'da tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapan, Yukarı Karabağ'ı hiçbir hukuki gerekçe ve meşruiyete dayanmadan işgal eden Ermenistan'a karşı tüm imkânlarımızla Azerbaycan'ın, Azerbaycanlı silah arkadaşlarımızın, sonuna kadar yanındayız. Azerbaycan yalnız değildir. Hamınız salamat ve yahşı galın" dedi. Akar, komutanlarla Azerbaycan ve Türk Şehitliği'ni de ziyaret etti.