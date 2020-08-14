Akar, "Türkiye ve Azerbaycan, bir ananın iki oğlu. Ermenistan'ın, hain Tovuz saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hocalı'da tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapan, Yukarı Karabağ'ı hiçbir hukuki gerekçe ve meşruiyete dayanmadan işgal eden Ermenistan'a karşı tüm imkânlarımızla Azerbaycan'ın, Azerbaycanlı silah arkadaşlarımızın, sonuna kadar yanındayız. Azerbaycan yalnız değildir. Hamınız salamat ve yahşı galın" dedi. Akar, komutanlarla Azerbaycan ve Türk Şehitliği'ni de ziyaret etti.
Ermenistan'a karşı Azerbaycan'layız
14.08.2020 - 04:10 | Son Güncelleme: 14.08.2020 - 04:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile takip ettiği Türkiye-Azerbaycan Fiilî Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın ardından Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile tatbikata katılan unsurları tebrik etti.
Etiketler : hulusi akar,azerbaycan,
724811 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/724811.aspx
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