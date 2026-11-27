Emniyet birimlerince 73 ilde son iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 ton 761 kilogram 598 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 918 bin 300 hap ele geçirildi. Başsavcılıklar koordinesinde 3 bin 889 personelin katıldığı çalışmalarda yakalanan 1870 şüpheliden 1017'si tutuklanırken, 291'ine adli kontrol uygulandı. İçişleri Bakanlığı, zehir tacirlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

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İçişleri Bakanlığı, polis ekiplerinin son iki haftada 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonların bilançosunu açıkladı. Emniyet birimlerinin ülke genelinde gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin veriler kamuoyuyla paylaşıldı.

TONLARCA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda toplam 2 ton 761 kilogram 598 gram uyuşturucu madde yakalandı. Ekipler ayrıca 1 milyon 918 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

1017 KİŞİ TUTUKLANDI

Çalışmalar neticesinde yakalanan 1870 şüpheliden 1017'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerden 291'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer zanlıların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

OPERASYONLARA 3 BİN 889 PERSONEL KATILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince 73 ilde yürütülen operasyonlara geniş katılım sağlandı. Sahadaki çalışmalarda 2 bin 431 ekip, 3 bin 889 personel, 10 hava aracı ve 35 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakanlığın açıklamasında uyuşturucuyla mücadelenin süreceği vurgulanarak, "Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca operasyonları gerçekleştiren polisler, Narkotik Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve emeği geçenler tebrik edildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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