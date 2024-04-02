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73 yaşındaki baba 'engel' tanımıyor! Zihinsel engelli kızını her gün sırtında taşıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de zihinsel engelli kızını her gün okula sırtında taşıyarak götüren baba yetkililere yardım çağrısında bulundu. 73 yaşındaki baba 36 yaşındaki kızını ayağındaki platine rağmen götürdüğünü söyleyip "Belediyenin bize yapacağı bir babalık yani başka bir şey değil. Şu anki merdivenden ne araba çıkıyor ne de başka bir şey. Onu kaldırsalar gerisini biz kendi gücümüzle yaparız yeter ki kaldırsınlar" ifadelerini kullandı. 

Eskişehir'in Orhangazi Mahallesi'nde ikamet eden 73 yaşındaki Nurettin Toprak, 75 yaşındaki eşiyle birlikte, 36 yaşındaki yüzde 90 zihinsel engelli kızını engelleri aşarak okula götürüyor.

Toprak, onu hafta içi her gün sırtına alarak oldukça dik merdivenlerden indirerek servise kadar taşıyor. Yoldan yaklaşık 5 metre yukarıda olan evinden her sabaha aşağıya, akşamları ise tekrar yukarı kızını sırtında taşıyan fedakâr babanın ayağındaki platine rağmen gösterdiği çaba takdir topluyor. Baba Toprak, yetkililerden merdivenlere çözüm bulmasını talep etti.

73 yaşındaki baba 'engel' tanımıyor! Zihinsel engelli kızını sırtında taşıyor - 1. Resim

EŞİ DE KANSER

Kızının durumundan bahseden Nurettin Toprak “Hacer Toprak, yüzde 90 zihinsel engelli benim kızım. Kızım 36 yaşında, 36 yıldır bakıyoruz ona. Kendisi konuşamıyor, keşke benden bir şey isteseydi de dünyada hiçbir şeyim olmasaydı. Altını bağlıyoruz. Annesi zaten kanser, öyle bir durumu var. Onun da her iki dizini ameliyat ettik, platin var. Geçip gidiyoruz.

73 yaşındaki baba 'engel' tanımıyor! Zihinsel engelli kızını sırtında taşıyor - 2. Resim

'KIZIM ALLAH'IN YADİGARI'

Ben her akşam kızımın ayak parmaklarını temizliyorum. Kızım bize Allah’ın verdiği bir yadigârdır. Bakın hanım da burada çoraplarını çıkardığım zaman ayak parmaklarını öperim her akşam. Kızımda bir gelişme yok ben diyorum ki, ‘Ya Rabbi, benim dünyada hiçbir şeyim olmasaydı ve kızım benden tek bir şey isteseydi. Napayım? Çaremiz bu işte” dedi.

73 yaşındaki baba 'engel' tanımıyor! Zihinsel engelli kızını sırtında taşıyor - 3. Resim

AYAĞINDA PLATİNLE KIZINI TAŞIYOR

Ayağındaki platine rağmen kızını merdivenlerden sırtında indirip çıkardığını belirten 73 yaşındaki baba şöyle devam etti;

Sırtıma alıp indiriyorum. Biraz önce merdivenlerde de gördünüz. Kızım, aktif olarak okuluna gidiyor. Yoksa gündüz akşam bizi bırakmıyor. Okula götürüp getiriyoruz, araba da aşağı da duruyor, mecbur indiriyoruz. Arabası alıp getirip götürüyor. Böyle geçinip gidiyoruz. Benim ayağımda da platin var, ameliyat oldum. Hanımın da her iki dizinde platin var. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde 2 sene ameliyat oldu o da. Benim yaşım 73, hanım 75 yaşında. Gidip geliyoruz, başka çaremiz yok. Artık belediyenin bize yapacağı bir babalık yani başka bir şey değil.

73 yaşındaki baba 'engel' tanımıyor! Zihinsel engelli kızını sırtında taşıyor - 4. Resim

BABADAN YARDIM ÇAĞRISI

Evinin girişindeki betonun kaldırılması yönünde çözüm isteyen baba Toprak, “Bir okuldan geliyor, bir okuldan gidiyor. Diyelim ki biz sokağa çıkacağız evin konumu bir tepenin üstü. Mecburen zorlanıyoruz. Bir ara ben düştüm. Çocuğumun kafasında yara izleri de var, benim de kaburgam kırıldı. Bizim isteğimiz girişteki betonun birini kaldırmaları. Onu kaldırsalar gerisini biz kendi gücümüzle yaparız yeter ki kaldırsınlar. Biz tekerlekli araba ile inip çıkarız. Şu anki merdivenden ne araba çıkıyor ne de başka bir şey. Bir çaremiz yok” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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