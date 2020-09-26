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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
26.09.2020 - 09:40 | Son Güncelleme: 26.09.2020 - 09:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
Etiketler : hakkari,terörist,etkisiz,
734607 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/734607.aspx
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