İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-1 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu'nda Gabar Dağı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi."
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Gabar Dağı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
26.09.2020 - 19:06 | Son Güncelleme: 26.09.2020 - 19:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-1 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu'nda Gabar Dağı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi."
Etiketler : içişleri bakanlığı,terörist,gabar dağı,
734697 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/734697.aspx
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