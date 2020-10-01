Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeli, yeni yasama yılının açılışı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne uyumlu siyasi ve hukuki düzenlemelerin yapılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. “Anayasa Mahkemesinin son zamanlarda verdiği kararlar, sancılı ve sakattır. Hak ihlalleri adı altında, millî haklara ve adalet duygusuna, telafisi imkânsız zararlar verilmektedir” diyen Bahçeli, şunları kaydetti: Millî güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasının yanında, iç huzur ve istikrar ortamının kökleşmesi için bilhassa Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi, temel gündem olmalıdır. Yeni hükûmet sistemi; parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bağlarından, engellerinden ayıklanmalı, arındırılmalıdır. 1960 darbesinin oluşturmak istediği demokrasi dışı yapıyı korumak için ihdas edilen Anayasa Mahkemesidir. Anayasa Mahkemesi, yeni sistemin doğasına uygun şekilde yenibaştan yapılandırılmalıdır. Demokratik, etkin, adil, tartışmaların odağı olmaktan çıkarılmış bir ‘Yüce Mahkeme’, deyim yerindeyse bir ‘Divân-ı Âli’ kurulması, Türkiye’nin gücüne güç katacaktır.