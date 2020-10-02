Grup adına açıklama yapan Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan, Çin’in Doğu Türkistan’da insanları zorla köle işçi olarak çalıştırdığını ifade etti. Oğuzhan, Çin’in Doğu Türkistan’da kültürel soykırımı yaptığını belirterek, şunları kaydetti: Çin’in, 2014 senesinde Doğu Türkistan’da uygulamaya soktuğu sözde ‘İslah/eğitim kampı’ adı altındaki Nazi kamplarına resmî rakamlara göre 3 milyon, gayriresmî rakamlara göre ise 6 milyonu aşkın insan yargısız hapsedilmiştir. Çin şu an tüm dünyanın gözü önünde Doğu Türkistan’da büyük bir soykırım yapmaktadır. Doğu Türkistan’da yapılan insanlık dışı devlet terörüne derhal son verilmelidir. Doğu Türkistan’daki vahşetin bir an önce son bulması için Birleşmiş Milletleri, İslam İş birliği Teşkilatı ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kurum ve kuruluşların acil göreve çağırıyoruz.
Çin'in Nazi kamplarına 6 milyon kişi hapsedildi
02.10.2020 - 05:10 | Son Güncelleme: 02.10.2020 - 05:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da Doğu Türkistanlılar, Çin’in Doğu Türkistan’ı işgalini protesto etti. Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği tarafından Beyazıt Meydanı’nda düzenlenen protesto gösterisine katılan çok sayıda kişi, ellerinde Doğu Türkistan ve Türkiye bayrakları taşıyarak, pankart açtı.
Etiketler : doğu türkistan,doğu türkistan çin,
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