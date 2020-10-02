∂ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı TBMM'de Meclis Başkanvekili Celal Adan karşıladı. Genel Kurul’a ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geldi.
∂ 58 gün boyunca koronavirüs tedavisi gördükten sonra kısa bir süre önce yeniden sağlığına kavuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu salona girdiğinde vekiller alkışladı.
∂ Özel oturuma, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, komuta kademesi ve yüksek yargı mensupları katıldı.
∂ Genel Kurulu takip edecek gazetecilerin, son 24 saatte yaptırılan Covid-19 testlerinin olup olmadığına bakıldı. Gazeteciler, Meclis çalışanlarının elindeki listeler doğrultusunda basın locasındaki yerine geçti.
∂ Azerbaycan’ın Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim, yeni yasam yılının açılışına davet edilip katılan tek büyükelçi oldu.
∂ Oturumu locadan takip eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma metnini istedi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, konuşma metnini kendisi Akşener’e takdim etti.
Fiziki mesafeli özel oturum
TBMM Genel Kurulunda milletvekilleri Covid-19 salgını sebebiyle maske taktı ve fiziki mesafe kurallarına göre oturdu.
∂ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı TBMM'de Meclis Başkanvekili Celal Adan karşıladı. Genel Kurul’a ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geldi.
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