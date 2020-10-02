Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

∂ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı TBMM'de Meclis Başkanvekili Celal Adan karşıladı. Genel Kurul’a ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geldi.

∂ 58 gün boyunca koronavirüs tedavisi gördükten sonra kısa bir süre önce yeniden sağlığına kavuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu salona girdiğinde vekiller alkışladı.

∂ Özel oturuma, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, komuta kademesi ve yüksek yargı mensupları katıldı.

∂ Genel Kurulu takip edecek gazetecilerin, son 24 saatte yaptırılan Covid-19 testlerinin olup olmadığına bakıldı. Gazeteciler, Meclis çalışanlarının elindeki listeler doğrultusunda basın locasındaki yerine geçti.

∂ Azerbaycan’ın Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim, yeni yasam yılının açılışına davet edilip katılan tek büyükelçi oldu.

∂ Oturumu locadan takip eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma metnini istedi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, konuşma metnini kendisi Akşener’e takdim etti.