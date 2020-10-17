Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi. 1 saat 45 dakika süren görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'den komşusu, stratejik ortak ve dost ülke Ukrayna'nın Devlet Başkanı Zelenskiy'i, Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, kendisine Ukrayna Devlet Nişanı takdim eden meslektaşına teşekkür etti.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugün ikili ilişkilerimizin gündemindeki konuları etraflıca ele aldık. İş birliğimiz savunma sanayiinden eğitim iş birliğine, turizmden sağlık sektörüne geniş bir yelpazede karşılıklı yarar temelinde derinleşiyor. Görüşmelerimizde yatırımların artırılmasıyla ekonomik ve ticari iş birliğimizi yeni seviyelere taşıma yönündeki karşılıklı irademizi de teyit ettik. Turizm alanında küresel salgına rağmen bu yıl 500 binden fazla Ukraynalı misafiri ağırlamış olmamız, halklarımız arasındaki yakınlığı ve Ukraynalı misafirlerimizin güvenli turizm girişimimiz kapsamında aldığımız önlemlere olan itimadını açıkça gösteriyor.

FETÖ İLE ORTAK MÜCADELE

Görüşmelerimizde güvenlik alanındaki iş birliğimizi güçlendirme ve suçluların karşılıklı iadeleri yönünde atılabilecek ilave adımları da ele aldık. Özellikle FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak mücadelemizde eş güdümümüzü güçlendirme hususunda mutabıkız. Türkiye Ukrayna'yı bölgemizde istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak görüyor. Bu çerçevede Ukrayna'nın egemenliğini, Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini hep destekledik, destekleyeceğiz. Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır.

ORTAK BİLDİRİDEN: DENİZ KUVVETLERİMİZ ARASINDA KAPSAMLI İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRİLECEK

Erdoğan ile Zelenskiy arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak bildiri yayımlandı. Bildiride öne çıkan başlıklar şöyle: ∂ İki ülkenin deniz kuvvetleri arasında kapsamlı iş birliği geliştirilecek. ∂ Dışişleri ve Savunma bakanlarının katılımı ile yıllık toplantılar düzenlenecek. ∂ Savunma ve askerî-teknik iş birliği alanındaki projelerin hayata geçirilmesi için ilgili birimlere talimat verilecek. ∂ Türk şirketlerinin Ukrayna’daki payı artırılacak.