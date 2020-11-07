Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP il binasında 22 Ekim'de yapılan aramada PKK’lı teröristlere ait bilgilerin bulunduğu gizli bölmeye saklanmış bir ajanda ile çok sayıda dokümanın ele geçirildiği öğrenildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturmasında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Ekim’de HDP il ve Yenişehir ilçe binasına operasyon düzenlendi. Binada yaklaşık yedi saat arama yapan güvenlik güçleri, il binasında gizli bir bölümde saklanan bir ajanda ile çok sayıda doküman buldu. İncelenen ajanda ve dokümanlarda, çok sayıda terör örgütü PKK üyesinin, örgütteki sicil bilgileri, kişisel bilgileri ve ailelerine dair bilgilerin olduğu tespit edildi. Ajandada ismi bulunan teröristlerin bir kısmının güvenlik kuvvetlerince yürütülen operasyonlarda öldürülen, bir kısmının ise hâlen sağ olduğu değerlendirilen örgüt üyeleri olduğu belirtildi. Ayrıca ajandada HDP İl Başkanlığı binası önünde 432. gündür evlat nöbetini kararlılıkla sürdüren ailelerin çocuklarının örgüt içindeki kod adları ile bilgilerinin de bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemede terör örgütü PKK’ya katılımların HDP üzerinden gerçekleştiği bir kere daha somut şekilde ortaya konuldu. HDP önünde oturma eylemi yapan annelerin evlatlarının kaçırılma yöntemiyle ilgili anlattıklarının ajandada çıkan bilgiyle aynı olduğu dikkat çekti.

Her iki binada yapılan aramada, gözaltına alınan HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve Yenişehir İlçe Başkanı Remziye Sızıcı’nın da bulunduğu dört partiliden Ceylan ve bir partili tutuklanmış, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

HDP İLE PKK AYNIDIR

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler, PKK'lı teröristlerin bilgilerinin yer aldığı dokümanların HDP il binasında bulunmasına tepki gösterdi. Kızı Songül için eyleme katılan annelerden Fatma Akkuş, çocuklarının HDP binasında kayıtlarının çıktığını belirterek “Çocuklarımızı onlar gönderdi. Onlar göndermese 14 yaşındaki kız nasıl gidebilir ki? HDP ile PKK birliktir. Birlik olmasa çocukların isimleri çıkmazdı. Çocuklarımızı onlar kaydederek göndermişler. Kızımı da onlar gönderdi” dedi.

Oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan baba Celil Begdaş ise “PKK ile bağlantılarının olmadığını söylüyorlardı. Çocukların isimleri buradan neden çıkıyor? HDP ile PKK aynıdır” diye konuştu.

Ayşegül Biçer de “İlk günden beri bize ‘Niye HDP il binası önünde oturdunuz’ diye soranlara sesleniyorum; Bugün artık delillerle konuşuyoruz. Çocuklarımıza ait bilgilerin olduğu ajandalar ortaya çıktı. HDP, PKK’nın uzantısıdır. Kandil'in ana merkezidir” ifadelerini kullandı.