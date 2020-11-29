AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kahraman Türk ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı şiddetle kınıyoruz.
AK Parti'den CHP milletvekili Başarır'a tepki
29.11.2020 - 11:17 | Son Güncelleme: 29.11.2020 - 11:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kahraman Türk ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı şiddetle kınıyoruz.
Kaynak: İHA
Etiketler : AK Parti,Ömer Çelik,
749741 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/749741.aspx
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