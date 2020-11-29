Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, dün Nijerya’nın Borno Eyaleti’nde gerçekleşen ve onlarca insanın hayatını kaybettiği terör saldırısı hakkında bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Nijerya’nın Borno Eyaleti’ndeki Zabarmari kasabasında bulunan bir pirinç tarlasına Boko Haram terör örgütü tarafından 28 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen hunhar saldırıda 40’tan fazla tarım işçisinin hayatını kaybettiği ve ağır yaralıların bulunduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.