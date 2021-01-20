Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırkateyn tamamlandığında tam boyunun 113 metre ve genişliğinin 14,4 metre olması planlanıyor. İ sınıfı fırkateynler, gelişmiş hava savunma ve su üstü harbi, denizaltı savunma harbi ve karakol faaliyetlerinin icrasını yerine getirecek. ASELSAN ve HAVELSAN'ın ana iş ortağı olduğu projede, 150'den fazla sistem için 80 alt yüklenici görev yapıyor. İstanbul Fırkateyni'nin 2023'te Deniz Kuvvetlerine teslim edilmesi hedefleniyor.