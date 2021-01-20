Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiçek "Bir de bu musallat oldu başımıza. Bak Ayşenur Teyze sen gerçekten ruh hastası bir bayansın... Sen ki "CHP'nin iktidara gelmesi için silahlı, silahsız mücadele etmek, bedelini ödemek lazım”diyecek ve 37 kişinin katiline "kızcağız" diye hitap edecek kadar utanması olmayan birisin. Teröristlerin anası Ayşenur Arslan yazıyı yorumlarken "Evet 846 kişinin azmettirici katili Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyen bunak solculardan biri de benim" diye başlayaydın. Bunak kadın yazıdan onu mu anladın" ifadelerini kullandı.

Sunucu Ayşenur Aslan, İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu'nu konuk ettiği programda "bunak kadın" demenin suç olup olmadığını sordu. Bu sırada trajikomik bir sahne yaşandı.

İkili arasında geçen ve "işte baro başkanının adalet anlayışı" dedirten dalga konusu diyalog şöyle gelişti:

Arslan: "Bunak kadın demek" hakaret sayılır mı?

Durakoğlu: Yani, sanmıyorum hakaret sayılabileceğini. Çünkü bunama tıbbi bir terim.

Aslan: Benden söz ediliyor da.

Durakoğlu: Ha tabii o zaman olabilir, olur!