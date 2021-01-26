Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

"2002'den bu yana her yıl olduğu gibi 2020'de de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde pek çok güzel çalışmaya milletçe imza attık" denilerek, 2020'nin unutulmaz ve en beğenilen olayının sorulduğu ankette 3 şık yer aldı. Ayasofya'nın 86 sene sonra yeniden ibadete açılması, Azerbaycan'ın Karabağ zaferi ve Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin bulması seçenekler oldu. 2020’nin en unutulmaz olayı olarak, vatandaşların yüzde 82'si Ayasofya’nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasını, yüzde 10’u Karadeniz’de doğalgaz rezervinin bulunmasını, yüzde 8’i ise Azerbaycan’ın Karabağ zaferini gösterdi. Vatandaşlar, “Hepsi güzeldi ama Ayasofya hayalimizdi. Ayasofya 2020’nin taçlı yıldızıdır, Ayasofya bu milletin baş tacı, güzel yarınlarının anahtarıdır” yorumunu yaptı.