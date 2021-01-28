Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ile görüştü.

Afganistan Ulaştırma Bakanı ağırlamaktan onur duyduğunu ifade eden Bakan Soylu,” Kudretullah bey bizim uzun zamandan beri dostumuzdur. Onun ulaştırma Bakanı olması bizim için ayrı bir onur kaynağı olmuştur. Afganistan ile Türkiye’nin dostluğu, Afganistan halkıyla Türk milletinin kardeşliği bizi daha ileri seviyelerde hem iş birliği hem de bu konuda ortaya atılacak adımların çok daha fazla olmasına mecbur etmektedir. Bu tarihi sorumluluğumuzdur, kardeşlik sorumluluğumuzdur. Tarihini hiçbir döneminde bu iki millet birbirinin elini bırakmamıştır. Allah’a şükürler olsun. Bundan sonrada öyle olacak. Burada İnşallah Kudretullah beyle ve milletvekili arkadaşlarıyla çok verimli bir toplantı gerçekleştireceğiz. İnşallah çok yakın bir zamanda Afganistan’da olmayı Cenab- ı Allah nasip eder. Sayın Cumhurbaşkanına hürmet ve saygılarımızı ifade ediyorum. Allah herkese Kudretullah bey gibi dostlar versin. İnşallah yapacağımız toplantının verimli bir şekilde geçmesini temenni ediyorum" dedi.