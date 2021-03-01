Yerlikaya, Sağlık İl Müdürü Kemal Memişoğlu ve sağlık idarecileriyle Sağlık Müdürlüğünde bir araya geldi. Mart ayı toplantısında İstanbul'daki kademeli normalleşme sürecine dair değerlendirmelerde bulunuldu.
İstanbul'da kademeli normalleşme süreci değerlendirildi
01.03.2021 - 18:19 | Son Güncelleme: 01.03.2021 - 18:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kademeli normalleşme süreci ele alındı.
Yerlikaya, Sağlık İl Müdürü Kemal Memişoğlu ve sağlık idarecileriyle Sağlık Müdürlüğünde bir araya geldi. Mart ayı toplantısında İstanbul'daki kademeli normalleşme sürecine dair değerlendirmelerde bulunuldu.
Etiketler : Ali Yerlikaya,istanbul,korona,
771410 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/771410.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER