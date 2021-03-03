Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadın değil!

Fakat işin aslı çok geçmeden ortaya çıktı. Olay şöyle gelişti: Teoman Sancar, üç ay önce Denizli'de bir eve çağrıldı. Ev sahipleriyle alkol aldı. Oğlunun arkadaşıyla uygunsuz hareketler yaptı. Bunlar video kayda alındı. İddiaya göre şantajcılar 1 milyon lira istedi. Sancar kabul etmedi. Bunun üzerine görüntüler CHP Genel Merkezine ulaştırıldı. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, görüntüleri izledi. Durumu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na iletti. CHP lideri çevresindeki kişilerle istişare etti ve milletvekilinin istifa etmesi gerektiği kararlaştırıldı. Skandala karışan Teoman Sancar, istifasını verdi.

6 kişi gözaltında

Dün görüntüleri kaydedip Genel Merkez'e ileten toplam 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan eski belediye çalışanının, Kuşadası’nda görevli polis eniştesiyle birlikte suçu planladıkları ileri sürüldü. Eski belediye çalışanı Kuşadası Emniyeti'nde görevli eniştesine planı anlattı. Ardından Sancar, çekim yapılan eve çağrıldı. Alkollü ortam sırasında vekil Sancar’ın odada bulunan birileriyle kontrolsüz hareketler içerisine girdi, yarı çıplak bir şekilde ve kendinden geçmiş bir halde dengesiz hareketler yaptı. Görüntüleri kaydedenler şantaj yaptı.

Kaç lira istediler?

Milletvekiline ulaşan Sözcü yazarı Saygı Öztürk, şantaj olarak Sancar'dan iki milyon lira istendiğini yazdı. Sancar "Eşcinsel olmadığımı ispat etmek edeceğim. Bana göre Genel Merkez yanlış yaptı. İstifamı istemek yerine birkaç gün daha bekleyip sonucu görmeliydiler. Genel Merkez, kendi kendini sıkıntıya soktu" dedi.

Uyuya kalmışım dedi

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Teoman Sancar, şunları söyledi: "Pandemi nedeniyle mekanlar kapalıydı. Bir kaç arkadaşımla birlikte bir ortamda alkol aldık. Daha önceden tanıştığım ailecek de görüştüğümüz bir kişi, çalıştığı kurumda çok baskı gördüğünü görüşmek istediğini söyledi. Mekanlar kapalı olduğu için evine gittim. Kapıda biraz görüştük. Konu uzayınca içeriye geçtim. Saatin geç olması nedeniyle orada uyuya kalmışım. Aradan bir hafta geçtikten sonra bu kişi beni aradı. Elinde bir takım görüntüler olduğunu söyledi. Telefonda kim olduğu bile belli olmayan bir kaç saniyelik bir görüntü izlettiler. Görüntüler çok net değildi. Bunları basına vermekle tehdit edip 1 milyon dolar istediler. Ben görüntülerin bana ait olmadığını emindim. 'İstediğinizi yapın' deyip yanlarından ayrıldım. Ancak tehditler bir kaç hafta daha sürdü.

Seyit Torun şantajcıları kabul etti

Bir süre sonra genel merkezden arandım. Ankara'ya genel merkeze çağrıldım. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç vardı odada. Seyit Torun, videom olduğunu söyledi. Telefonundan görüntülere girdi belli belirsiz bir video izletti. Görüntülerin bana ait olduğunu söyledi. Ben 'bunu kimler getirdi' diye sordum. 'Bunu söyleyemeyiz' dediler. Şok oldum. Beni değil şantajcıları savundular. İstifa etmem için boş kağıdı önüme uzatıp istifa mektubunu imzalamamı istediler. Görüntüleri izlememe bile fırsat vermediler. İstifa mektubum hazırlanmış bile, istenilmediğimi anladım imzamı attım arkama bile bakmadan ayrıldım. Partim bana sahip çıkmadı. Bir şantajcıya inanıp partim beni harcadı. Kendimi ifade etmeme izin bile vermediler. Kim olduğunu bile bilmediğim insanlar elini kolunu sallayıp genel merkeze nasıl girer ? Nasıl Genel Başkan Yardımcısı bunları odasına kabul eder anlamış değilim."

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye konuşan Sancar "Bir insana bir mermiyle vurulur. Bana üçüyle saldırdılar. Ataşehir-Bodrum-Kuşadası ihale yolsuzluğu, ardından bir tecavüz vakası, ardından eşcinsellik. İki buçuk yıldır milletvekili olarak madem böyle bir ilişkilerim vardı da üçünü bir günde mi buldunuz" diye sordu.

Kıbrıs ayağı da var

Denizli polisi, şüphelilerin yakalanması için Denizli, Aydın, Ankara ve Kırıkkale illeriyle Kıbrıs’ta eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Görev yaptığı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gözaltına alınan polis enişte Mustafa Bülent A. ile birlikte toplamda 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Denizli'ye getirildi. Kıbrıs'ta düzenlenen operasyonda aranan şüphelinin ise halen ele geçirilemediği ifade edildi.