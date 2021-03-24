Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Biontech aşısı geçen hafta 5 bin 800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık"
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı açıklaması
24.03.2021 - 20:31 | Son Güncelleme: 24.03.2021 - 20:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Biontech aşısı geçen hafta 5 bin 800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık"
Etiketler : Sağlık Bakanı Koca',
777139 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/777139.aspx
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