Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taksim'de yapılan camide son aşamaya gelindi. Ramazan ayının son Cuma günü açılması planlanan cami artık cemaatini bekliyor.

İstanbul’un en çok yerli ve yabancı turistini barındıran ve bölge için büyük ihtiyaç olan cami adını aldığı meydana da görkemli bir görünüm kattı.

İstanbul’un yeni simgelerinden olmaya aday olan cami ile Anadolu yakasında bulunan Çamlıca Camii de ilk ez aynı karede buluştu.

Fotoğraf sanatçısı Cemil Şahin imzalı fotoğrafta Taksim Camii ile Çamlıca Camii aynı çerçevede buluştu ve ortaya bu eşsiz manzara ortaya çıktı.