Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

başta terörle mücadele olmak üzere, Libya ve Suriye ve Dağlık Karabağ’da destan yazan Türk SİHA’ları dünya basınında konuşulmaya devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen ve geçtiğimiz gün test atışları sırasında 30 kilometreden hedefi vuran Aksungur SİHA, Yunan medyasında geniş yer buldu. Skai TV muhabiri Manolis Kostidis, Aksungur SİHA’nın özelliklerini canlı yayında anlattı. “Etkileyici olan noktanın, Türkiye’nin insansız hava araçları sayesinde para tasarrufu yapacak olması” diyen Kostidis “Çünkü bu İHA, hedeflere saldırmak için F-4 ve F-16 savaş uçaklarının görev yükünü paylaşacak” ifadesini kullandı. Yunan muhabirin, bu gelişmenin Yunanistan’ı endişelendirmesi gerektiğini söyledi. Stüdyodaki sunuculardan biri, gelişmeler karşısındaki şaşkınlığını dile getirirken “Türkiye’nin silahları artık kafamızı karıştırıyor çünkü her ay yeni bir silah üretileceğini duyuruyorlar. Onları dikkatlice izlemeliyiz” şeklinde tepki verdi.

Savunma teknolojileri konusunda yayım yapan ABD’li Defense News de Karabağ savaşı üzerinden SİHA’ların etkinliğini yazdı. Karabağ için ‘ilk drone savaşı’ denilirken, Azerbaycan’ın Türk SİHA’larıyla Ermeni kara birimlerini “yok ettiği” belirtildi. Azerbaycan’ın Türk SİHA’larıyla Ermeni kara birimlerini “yok ettiği” belirtildi. Yazıda, ABD’nin müttefiklerini drone savaşlarına hazır olmaları için uyardığı Avrupa tarafından “gerekli derslerin alındığı” ifade edildi.