79 yaşındaki emekliyi “polisiz” diyerek 15,5 milyon TL dolandırdılar: 4 kişi tutuklandı

İstanbul Üsküdar’da 79 yaşındaki emekli A.A.’yı “Adınız sahte altın ve para soruşturmasına karıştı” diyerek kandıran şüpheliler, yaklaşık 15 milyon 500 bin liralık döviz ve altını aldı. Olayla ilgili yakalanan 5 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, paranın kriptoya çevrilen kısmının izinin sürüldüğü belirtildi.

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İstanbul Üsküdar’da ikamet eden 79 yaşındaki emekli A.A.’yı telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan ve ‘Adınız sahte altın ve para soruşturmasına karıştı’ diyerek yaklaşık 15 milyon 500 bin lira dolandıran 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının sonrasında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Üsküdar Murat Reis Mahallesinde, geride bıraktığımız Salı günü A.A.’yı bir kişi telefonla aradı. Önce adının bir soruşturmaya karıştığını belirtti. Konuşma esnasında evde olan paraların miktarına dek öğrendi. Bir süre sonra kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı "Evdeki paraların ve altınların sahte altın operasyonunda adı geçen bir yerden alınmış olabileceğinden şüpheleniyoruz" dedi. Birazdan eve adamının geleceğini kaydetti. Bir süre sonra eve kendisini polis olarak tanıtan bir kişi geldi. İçeri giren şüpheli evdeki altınlar ile kendilerinin yaptığı operasyonda yakalanan altınların aynı mı olup olmadığını kontrol edeceklerini belirtti. O gün için oruç tuttuğunu söyleyen yaşlı adam "Orucumu açtıktan sonra gelin" dese de dolandırıcı, "Biz o zamana kadar işimizi bitirip sana paranı teslim ederiz" dedi. Dolandırıcının bu sözlerine inanan 79 yaşındaki adam evindeki 15 milyon 500 bin lira değerindeki döviz ve altını elleriyle verdi. Şüpheli poşetle paraları alıp kaçtı.

POLİS KAMERA KAYITLARINA ULAŞTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla alakalı başlatılan çalışmalarda parayı almaya gelen kişinin güvenlik kamera kayıtlarına ulaşıldı. Görüntülerde bir süre sokakta bekleyen şüphelinin, evlerin resimlerini çektiği ardından A.A.’nın olduğu apartmana yöneldiği görüldü. İçerde yaklaşık yarım saat kalan şüphelinin daha sonra içi para ve altın dolu olan çantayla ayrıldığı görüldü.

Olayla alakalı izleri takip edilen şüphelilerden 3’ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden parayı alıp kripto paraya çevirdiği belirtilen 2 döviz şirketi çalışanı da yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişi Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerden eve gelip parayı ilk teslim alan şahıs kendi komisyonu olan 50 bin lira nakit para, 1 tam altın ve 2 gramı polise verdi. Ele geçirilen paralar sahibine teslim edildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği kripto para olarak soğuk cüzdana atılan kalan paranın izini sürüyor.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine sevk edilirken 1 şüpheli adli kontrol ile serbest kaldı.

Öte taraftan, eve gelen şüphelinin adres teyidi amacıyla etrafta gezindiği fotoğraflar çekip eve girdiği anlar ve paralarla çıktığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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