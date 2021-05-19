AYRINTILAR GELİYOR...
Thodex soruşturmasında son dakika! İki kritik isim yakalandı Thodex soruşturmasında son dakika gelişmesi yaşandı. Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şirketin finans uzmanı firari şüpheli R.A. ile şirketin yazılımcısı O.Ç. gözaltına alındı. Yazılımcı O.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Thodex soruşturmasında sıcak gelişme, haciz başladı Son dakika... Binlerce kişinin mağdur olduğu Thodex kripto para borsasına ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. İlk haciz işlemi şirkete ait 3 lüks araçla başladı.
Thodex operasyonunda sona yaklaşıldı Tüm Türkiye'nin konuştuğu Thodex vurgununda son dakika gelişmesi! Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer'i yakalama çalışmalarında sona yaklaşıldı. Özer'in yakalandıktan sonra 48 saat içerisinde Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.
Thodex vurgununda yeni gelişme: Kripto Faruk'a alacak davası ‘Thodex’ mağduru olduğunu belirten bir vatandaş mahkemeye başvurarak, Thodex aleyhine alacak davası açtı. Davayı kabul eden mahkeme, Türkiye Bankalar Birliği’ne müzekkere yazılarak, Thodex’in tüm hesaplarının mevduat bilgilerinin gönderilmesinin istenmesine karar verdi.
Firari Thodex kurucusundan ilk kare Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’den kaçtıktan sonra gittiği Arnavutluk’taki ilk görüntüsüne ulaşıldı.
‘Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer'in kardeşlerine tutuklama talebi Thodex soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 16 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Firari Faruk Fatih Özer’in abisi ve kız kardeşinin aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Thodex dolandırıcısı Faruk Fatih Özer'i saklayanlar yakalandı Son dakika haberine göre; Arnavutluk’ta düzenlenen operasyonda Faruk Fatih Özer yakalanamazken, Özer'i saklayanlar gözaltına alındı.
Thodex operasyonu: Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten talebi Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten talep edildi. Öte yandan devam eden soruşturma kapsamında 62 kişi gözaltına alındı.