Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Covid-19 aşılarının klinik çalışmalarında ve vatandaşlarda görülen yan etkilere dair bir görüntüyü kamuoyu ile paylaştı.
"HAFİF YAN ETKİLER GÖRÜLÜYOR"
Yapılan paylaşımdaki görüntüde, Covid-19 aşılarının bugüne kadar yapılan klinik çalışmalarında ve mevcut aşılanan vatandaşlarda genellikle hafif yan etkiler görüldüğü bilgisine yer verildi.
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