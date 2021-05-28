Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Covid-19 aşılarının klinik çalışmalarında ve vatandaşlarda görülen yan etkilere dair bir görüntüyü kamuoyu ile paylaştı.

"HAFİF YAN ETKİLER GÖRÜLÜYOR"

Yapılan paylaşımdaki görüntüde, Covid-19 aşılarının bugüne kadar yapılan klinik çalışmalarında ve mevcut aşılanan vatandaşlarda genellikle hafif yan etkiler görüldüğü bilgisine yer verildi.

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