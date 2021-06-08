Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Henüz bir aşı geliştirilemeyen Kırım Kongo kanamalı ateşi(KKKA) hastalığının ölümcül özelliğini koruduğunu belirten Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Merve Çelik dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Hastalığın bulaş yollarını anlatan Merve Çelik, Kırım Kongo kanamalı ateşi keneler aracılığıyla insanlara bulaşan bir hastalıktır. Virüs ile enfekte kenelerin ısırması sonucu insanlara bulaşır. Bunun dışında da enfekte hayvanların kanı, dokusu ya da idrarıyla çıplak elle temas eden insanlara yine bulaşabilir. Hastadan bulaşabilir. Bu bulaş yollarına dikkat etmek gerekiyor” diye konuştu.

KESİN BİR TEDAVİSİ YOK

Covid-19’a dikkat ettiğimiz gibi Kırım Kongo Kanamalı Ateş’e de dikkat etmemiz ve korunma önlemlerini almamız gerektiğini belirten Çelik, çünkü bu hastalığın şu anda herhangi bir aşısı mevcut değil. Kesin bir tedavisi yok. Destek tedavisi ile hastaları iyileştirebiliyoruz. 100 hastadan 4’ü 5’i vefat edebiliyor. Ölümcüllüğünü önemini hala sürdürüyor” diye konuştu.

'KORUYUCU ÖNLEMLER ALMAMIZ GEREKİYOR'

Korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle aktardı: “Keneler ile temasın olduğu alanlarda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Koruyucu önlemler almamız gerekiyor. Bunun için açık renkli kıyafetler giymemiz gerekiyor. Çizme giyebiliyorsak çizme giymeliyiz. Bunun dışında da riskli alanlara gittiğimiz zaman vücudumuzu kontrol etmemiz gerekiyor.”

ÇIPLAK ELLE KESİNLİKLE TEMAS ETMEYİN

Çelik, ölümle sonuçlanabilecek yanlışlar konusunda ise “Vücudumuzda kene gördüğümüz zaman hemen çıkarmamız gerekiyor ama çıplak elle kesinlikle keneyle temas etmememiz gerekiyor. Bir bez ile veya poşet ile keneyi çıkarabiliyorsak çıkaracağız ama çıkaramıyorsak hemen sağlık kuruluşuna acil olarak başvuracağız. Kenenin çıkarılma saati çok önemli. Hızlı davranmamız gerekiyor. Bu yüzden kendimiz çıkarabiliyorsak hızlı bir şekilde kendimiz çıkaracağız çıkaramıyorsakta sağlık kuruluşuna başvuracağız. Keneyi yakmak, kolonya dökmek gibi davranışlar zararlı. Çıplak elle dokunulmaması da çok önemli. Kenenin başını koparmamak gerekiyor. Başı içeride kalırsa kene emdiği kanı kusarak bizi o virüslerle enfekte edebiliyor. O yüzden keneyi koparmadan vücut bütünlüğü bozulmadan hızlı bir şekilde çıkarmamız önemli” uyarılarında bulundu.

BELİRTİSİ 1-3 GÜN İÇİNDE ÇIKIYOR

Hastalığın belirtilerinin keneyle temastan sonra 1-3 gün içinde görülebileceğini bunun 9 güne de uzayabildiğini söyleyen Halk Sağlığı Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Merve Çelik, “Ateş, halsizlik, üşüme, titreme, karın ağrısı, bulantı, kusma olduğu gibi kanma bulguları da olabilir. Ağızda, deride ciddi kanamalar başlayabilir ve ölümcül tablolar da gelişebilir. Bu yüzden dikkat etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.



Uzmanlardan ’kene’ uyarısı: 10 gün içinde öldürebilir Yaz aylarının gelişi ile beraber artan kene vakalarında uzmanlar vatandaşları keneyi kendilerinin çıkarmamaları konusunda uyarıyor.

Bu yıl bildirilen 243 kene vakasından 13 kişi hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı artan kene vakalarına ilişkin yayınladığı verilerde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle ölüm oranının 2018'de yüzde 5,64, 2020'de yüzde 3,28 olduğunu bildirirken bu yıl 243 vaka kaydedildiğini ve bu vakalardan 13'ünün hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.