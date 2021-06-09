Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik 8 ilçede 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında HDP Beyoğu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği Bahçelievler, Beyoğlu ve Beykoz başta olmak üzere 11 adreste 12 şüphelinin yakalanması operasyonu gerçekleşti.

SAİT BOR DA GÖZALTINDA

Özel Harekat'ın da katıldığı operasyonda HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor da gözaltına alındı. Operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

Başkentte PKK’nın KCK/TM yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı PKK/KCK silahlı terör örgütünün ülkedeki yapılanmasını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM) yapılanmasında faaliyet gösteren 8 şüpheli gözaltına alındı.