Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, müsilajla ilgili çalışmalarda gelinen nokta hakkında bilgi verdi. Bu konuda TÜBİTAK'a görev verildiğini belirten Mandal, Marmara Denizi'nden müsilajla ilgili numuneler aldıklarını belirterek, fiziksel, kimyasal ve toksikolojik analizleri içeren çalışmanın sonuçlarını hafta ortasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teslim edeceklerini belirtti.

İKİ GRUP ÇALIŞMA YAPILACAK

Alınan numunelerle ilgili olarak 2 grup çalışma yapılmasının istendiğini kaydeden Mandal, "Bunlardan bir tanesi bunun analizi. Hem fiziksel hem kimyasal hem de toksikolojik anlamda. Bu çalışmaların önemli bir kısmını tamamladık. Hafta ortasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teslim etmiş olacağız" diye konuştu.

"Bizim şu an elimizde veriler var ama açıklayacak olan kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız" diyen Mandal, bu konudaki çalışmaların bilimsel veriye dayanmasının önemini vurguladı.

"DİĞER KURUMLARIMIZLA İŞ BİRLİĞİNDEYİZ"

Mandal, "Şu an müsilajın bertarafı konuşuluyor tabi ama bu sürecin yanında bu bir biokütle, gübre olarak kullanılabilir mi, ikinci kapsamda da bu çalışma TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezince gerçekleştiriliyor. Diğer kurumlarımızla iş birliğindeyiz. Bu süreçte katkı vermeye devam edeceğiz" dedi.

Mandal, müsilaj sürecinde yasal yaptırımlar ve mühendislik odaklı hızlı bir çözümün yanı sıra bilimsel çalışmaların da büyük önem taşıdığının altını çizerek, bilim temelli çözümlerin sadece bugün için değil gelecek için de çözüm sağlayacağını söyledi.

Müsilajın Ege Denizi'ne etki edip etmeyeceği sorusu üzerine Mandal, "Buna sebep veren gerekçeler Ege Denizi'nin kıyılarında da olduğu sürece tabii ki aynı risk bölgesi orada da yaşanacaktır." dedi.

Marmara'da müsilaj manzarası: Bir taraf kahverengi, diğer taraf pırıl pırıl Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası), kıyılarda görülmeye devam ediyor. Bandırma ve Erdek körfezlerini ikiye bölen Kapıdağ Yarımadası'nın bir yüzünde su, müsilaj nedeniyle kahverengiye dönüşürken diğer tarafında plajların bulunduğu alanda ise deniz salyasının etkisinin azaldığı görüldü.

Uzmanlar tespit etti! Müsilajın çözümü bulunmuş olabilir Uzmanlar müsilajın temel kaynağı olan mikroalglerin florasını tespit ettikten sonra, deniz salyasını oksijenize ederek parçalamayı başardı.