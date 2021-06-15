Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, saldrıya uğrayan doktor ile ilgili paylaşımda bulundu.

Koca, "Kayseri'nin Develi ilçesinde görevli bir hekim arkadaşımız silahlı saldırıya uğradı. Çok sayıda sabıkası olan saldırgan yakalandı, arkadaşımız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Az önce kendisiyle görüştüm. Yasalar ve toplum olarak şiddetin karşısında asla aciz kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: Randevudan 8 bin fazla aşı yapıldı Bakan Koca'nın sosyal medya paylaşımında dün alınan aşı randevusundan 8 bin doz fazla aşı yapıldığı belirtildi.

Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aşıda 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.