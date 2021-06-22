Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk polisi, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da zehir tacirlerine geçit vermiyor. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, uyuşturucu satıcılarının izini Avrupa'da sürdü. Başkanlık, elde ettiği bilgileri İtalya ve Hollanda ile paylaştı. Ardından bu ülkelerin güvenlik güçleri harete geçti. İtalya'da gerçekleştirilen operasyonda 6 ton esrar ve 1 ton 126 kilogram kokain ele geçirildi. Hollanda'da ise 145 kilogram kokaine el konuldu.

Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'nda Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yakalanan 1 ton kokainin, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalaması olduğunu duyurdu.

Soylu: Avrupa’yı uyuşturucudan kurtardık Türkiye ve Avrupa’da yakalanan uyuşturucu istatistiklerine yer veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Avrupa ‘MAL’ bulmakta zorlanıyor. Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa Avrupa, tamamen uyuşturucuya teslim olurdu” ifadelerini kullandı.

Meksikalı uyuşturucu kartelleri Avrupa'yı ele geçirdi Avrupa'da son yıllarda uyuşturucu kullanımı arttı. Bunun sebebi hızlı bağımlılık yapan metamfetamin. Bu zehrin üretimini ise Meksikalı uyuşturucu kartelleri yapıyor.