Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Muş, sosyal medyası hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Görevlerini başarıyla yerine getiren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz." dedi.
Soylu: Avrupa’yı uyuşturucudan kurtardık Türkiye ve Avrupa’da yakalanan uyuşturucu istatistiklerine yer veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Avrupa ‘MAL’ bulmakta zorlanıyor. Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa Avrupa, tamamen uyuşturucuya teslim olurdu” ifadelerini kullandı.