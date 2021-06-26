İçişleri Bakanlığı açıkladı, PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde örgütten kaçan 3 terörist daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Yeşil kategoride aranan terörist Özgür Abik teslim oldu İçişleri Bakanlığı, yeşil kategoride aranan 'Erdal Uğur' kod adlı Özgür Abik isimli teröristin teslim olduğunu açıkladı.
Sene başından bu yana 89 terörist teslim oldu
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; sene başından bu yana teslim olan terörist sayısı 89’a yükseldi.
Terörist Fırat Şişman’dan teröristlere çağrı: “Gelin teslim olun” Şırnak’ta 8 Nisan’da yapılan Eren-10 Besta Operasyonunda ağır yaralı olarak yakalanan ve jandarmanın kan bağışıyla hayatta kalan PKK/KCK terör örgütünün sözde Botan Eyalet sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman, PKK’lı teröristlere teslim olmaları çağrısında bulundu.
PKK'dan kaçan 3 terörist teslim oldu
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Örgütten kaçan 3 terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı açıkladı, PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde örgütten kaçan 3 terörist daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
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