Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. Alerjisi olan insanlar, aşı olmaktan endişe duyuyor.

Uzmanlar, alerjisi olanların Covid-19 aşılarıyla ilgili endişelerine açıklık getirdi.

'COVİD-19 AŞILARINDAN İSTEDİĞİNİ TERCİH EDEBİLİRLER'

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Dilşad Mungan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Alerjisi, astımı olan kişiler Covid-19 aşılarından istediğini tercih edip olabilirler. Önerimiz, aşının mutlaka hastanede yaptırılması ve aşıdan sonra yarım saat gözlem altında bekletilmeleri" dedi.

BioNTech/Pfizer aşısının ciddi alerjik reaksiyon oluşturma ihtimalinin, 1 milyonda 4,6 olduğunu söyleyen Mungan, "Tüm aşılarda görülenden çok farklı bir oran değil. Sinovac'ta ise aşı uygulamalarından ulaşan sonuçlar, BioNTech'le benzer olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

PENİSİLİN, AĞRI KESİCİ ALERJİSİ OLANLAR AŞI OLABİLİR Mİ?

İlaç Alerjileri Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu ise şöyle konuştu:

''Lütfen kimse alerjisi nedeniyle aşı olmaktan çekinmesin. Mutlaka doktorlarına danışsınlar ve önerilen şekilde aşılarını olsunlar.''

Penisilin, ağrı kesici alerjisi olan bir hastanın BioNTech aşısı olabileceğini söyleyen Mısırlıoğlu, "Birden fazla grupta alerjisi olan, ağır ilaç alerjisi olan kişiler ise aşı olmadan önce uzmanlarca değerlendirilmeli" diye konuştu.



26 Haziran koronavirüs tablosu Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 561 Covid-19 testinin yapıldığı ve 5 bin 266 kişinin testi pozitif çıktığı öğrenilirken, 51 kişinin ise hayatını kaybettiği kaydedildi.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 603 bini aştı Dünyada koronavirüs sebepli en çok ölüm vakasının yaşandığı ABD'de son 24 saatte 345 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı ise 603 bin 183'e yükseldi.

Rusya'da koronavirüs vakaları geçen hafta iki kat arttı Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Popova, ülkesinde koronavirüs salgınında durumunun zorlaştığını belirterek, "Kovid-19 vakaları, önceki dört haftayla kıyasla geçen hafta yüzde 100, yani iki kat arttı." dedi.