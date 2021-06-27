Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) yetişmeye çalışırken maraton koşucularını aratmadı.

KAPILARIN KAPANMASINA SANİYELER KALA YETİŞTİLER

Sınava girecek olanlar koronavirüs tedbirleri kapsamında okula alındı. Öğrencilerin sıralarda velilerin ise okul bahçesinde ter döktüğü sınavda, kimi öğrenciler kapıların kapanmasına saniyeler kala koşarak yetişti.

Kızı sınava giren Ercan Karaca, “Kızım girdi, dün doğal olarak biraz heyecan yapmış. Bugün biraz daha sakin, mutlaka düne göre biraz daha heyecanlı olmayacak. Çok iyi çalıştı, her gün çalışıyor. Zaten pandemiden dolayı herhangi bir yere de gitmedi. İyi hazırlandı inşallah tüm öğrenciler için iyi geçer, hedefi diyetisyenlik” dedi.

Çocuğunu bekleyen bir baba da, “Çocuklarımız yaklaşık 13 yıldır bu günler için hazırlanıyorlardı. Allah yardımcıları olsun. Heyecan verici bir duygu” dedi.



ATLETLERE TAŞ ÇIKARTTI AMA SINAVA YETİŞEMEDİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) 1 yıldır hazırlanan öğrenci, geç kalınca atletlere taş çıkarttı. Ancak saniyelerle geç kalan öğrenci sınava alınmayınca babası ve vatandaşlar isyan etti. Eski kimliği ile sınava giremeyen öğrenci ise, kaymakamlıkta çıkardığı kimlikle okula yetişmek için trafik polislerinden yardım istedi. Sabahın erken saatlerinde sınava girecek okullara aileleriyle birlikte gelen öğrenciler, sınav saatini bekledi.



Kapılar saat 10.00'u gösterdiğinde kapanınca içire girmek isteyen öğrenci atletlere taş çıkartırcasına koştu. Soluk soluğa kalan öğrenci, içeri giremeyince babası ve vatandaşlar isyan etti.

Kaymakamlıklarda ise hareketli dakikalar yaşandı. Kimi kimliğini evinde unuttu, kimi eski kimliği ile sınava giremedi, kimi ise yolda düşürdüğü için kaymakamlığa akın etti. Kimliği eski olduğu için sınava gireceği okuldan geri çevrilen öğrenci, kaymakamlıktan kimlik örneği çıkarttı ama sınava dakikalar kaldığı için trafik polislerinden yardım istedi. Motosikletli polislerin arkasına atlayan öğrenci, sınava yetişmek için son sürat okula doğru hareket etti.



YKS'de ikinci gün: AYT başladı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), dün yapılan sınavla birlikte tamamlandı. ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS’nin ilk oturumunun başarıyla tamamlandığını açıkladı. YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise bugün saat 10.15'te yapılmaya başlandı. Yabancı Dil Testi ise 15.45'te başlayacak 17.45'te sona erecek.

YKS'de ilk oturum tamamlandı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumunun başarıyla tamamlandığını açıkladı.

İçişleri'nden 81 İl Valiliğine YKS genelgesi İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tedbirleri’ konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, sınava girecek adaylar için nüfus müdürlükleri, cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacak. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan pazar günü; sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki yakınları 05.00-19.00 saatleri arasında kısıtlamadan muaf tutulacak.