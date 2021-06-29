Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 milyon 44 bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı. Randevunuzu alın, siz de aşınızı yaptırın." çağrısında bulundu.

1 MİLYONUNCU DOZ AŞI UYGULANDI

Hesabından, bugün bir milyonuncu Kovid-19 aşısını uygulayan hemşire Esma Alay'ın videosuna da yer veren Koca, "Bugün 1 milyonuncu doz aşı, 21.04'te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Aşıyı uygulayan arkadaşımız hemşire Esma Alay, tüm çalışma arkadaşlarımız gibi 'Herkesi aşıya bekliyoruz.' diyor." ifadelerini kullandı.

Hemşire Alay, videoda, toplumun aşılanmasıyla Kovid-19 salgınının geride kalmasını diledi.