Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle bu raporu olmayan sürücülere 1.181 lira ceza işlem uygulanacak. Ayrıca araç kullanmalarına da izin verilmeyecek. Türkiye’de psikoteknik merkezlerinin 15 yıldır faaliyette olduğunu belirten Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu “Sürücülerin refleksini, algısını ve karar verme kabiliyetini ölçerek riskli sürücüleri tespit etmek, bu sayede insan kaynaklı meydana gelen trafik kazalarını asgariye indirmek için psikoteknik testi uyguluyoruz. Bu artık ticari araç sürücülerine mecburi hâle getirildi. Ticari araç sürücülerinin bu raporu almasının ardından Türkiye genelinde trafik kazalarının bir yılda yüzde 10 gibi bir azalmasını bekliyoruz” diye konuştu.