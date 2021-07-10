Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, Covid-19'la mücadele için yürütülen aşılama kampanyası kapsamında, sanatçı Ahmet Özhan ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın yer aldığı kamu spotları hazırladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Covid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, Özhan ve Ilıcalı'nın yer aldığı kamu spotlarını paylaştı.

Kamu spotunda Ahmet Özhan, "Sorumluluk sahibi olan, insanları seven, kendinin ve toplumun sağlığını önemseyen herkes aşı olacaktır. Bundan hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Toplumsal bağışıklığın sağlanması için aşının önemine işaret eden Acun Ilıcalı da "Haydi, hedefe ulaşmak için birlikte hareket edelim ve bir an önce aşımızı olalım" çağrısında bulundu.

DAHA ÖNCE DE ÜNLÜ İSİMLER YER ALMIŞTI

Ünlü müzisyen, oyuncu, sporcu ve doktorların destek verdiği kampanyanın kamu spotlarında daha önce Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer, Cem Yılmaz, Okan Bayülgen, Candan Erçetin, Cedi Osman, Kıvanç Tatlıtuğ, Zeynep Bastık, Engin Altan Düzyatan ve Dr. Mehmet Öz yer almıştı.

Çekimleri süren ve birçok ünlünün yer alacağı kamu spotları, televizyon kanallarında yayımlanmaya devam edecek.

Bakan Koca'dan kamu spotu paylaşımı Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz" açıklamasıyla bir kamu spotu paylaştı.