Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

PKK’nın bugüne kadar çatışmalarda kullandığı çocuk sayısının 3 binden fazla olduğu belirtiliyor. Örgütün dağ kadrosuna katılanların yüzde 42’sinin 18 yaş ve altında olduğu tespit edildi. Bunların da yüzde 9’u 15 yaş ve altında. Türkiye’nin yürüttüğü ikna çalışmaları neticesinde 2016-2020 yılları arası teslim olan teröristlerden 388’i, 2013-2019 arası teslim olanlardan ise 1.770’i 18 yaşından küçükken terör örgütüne katılmış.

MURAT KARAYILAN ÖZEL İLGİLENİYOR

Örgütün Gara’da ‘Tabura Zaroken’ adında çocuk taburu bulunuyor. Bu sözde taburun sorumlusu örgüt elebaşlarından Duran Kalkan. Yine, Suriye’de Şeddadi bölgesinde 40 kişilik bir sözde taburda 18 yaş altı çocuklar eğitiliyor. Örgütün elebaşı Murat Karayılan, çocuk örgüt mensuplarının eğitimleriyle özel olarak ilgileniyor. Güvenlik kaynakları terör örgütünün çocukları kullanma nedenleri olarak “Çocukların kandırılmaya ve yönlendirilmeye daha açık olması, çatışma ve kanlı eylemleri için kolayca yönlendirilebilmeleri, sözde yöneticiler açısından tehdit oluşturmamaları, yetişkinlere göre örgütten kaçma ihtimallerinin daha az olması, kundaklama, keşif ve istihbarat faaliyetleri için daha kolay kamufle olabilmelerini” sayıyor.

ULUSLARARASI RAPORLARDA DA VAR

Yine, terör örgütünün, intihar eylemcisi yapacağı teröristleri çocuk yaşlarda eğitmeye başladığı belirtilirken, Suriye’de çatışma bölgelerinden göç eden ailelerin çocuklarının da alıkonulduğu ifade ediliyor. PKK/PYD-YPG’nin çocuk teröristleri uluslararası raporlara da girdi.

PKK Türkmenleri bize karşı çatışmaya sürüyor Kanlı örgüt PKK, işgal ettiği bölgelerde özel birim kurup Türkmen ailelerinin çocuklarını kaçırıyor. Son kurban Zeliha Abdurrahman’ın 13 yaşındaki oğlu Uday... Anne Zeliha “Evladımı tam 2,5 yıl aradım. Gitmediğim yer, başvurmadığım kişi kalmadı. En son ‘oğlun özgürlüğü için çatıştı ve Tel Temir’de öldü’ deyip cesedini kapıya attılar” dedi.

Hain YPG/PKK, çocukları savaştırmaya devam ediyor Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’de çocukları savaştırmaya ve kullanmaya devam ettiği bir kez daha ortaya çıktı. Örgütün son iki yılda 400’den fazla çocuğu savaşçı olarak kullandığı ifade edildi.