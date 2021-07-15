Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kimsenin, özellikle bu güzide çatı altında (Meclis) görev yapanların 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur." dedi.

"HEPİMİZİN ORTAK GURUR KAYNAĞI"

"15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır." diyen Erdoğan, "15 Temmuz, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır. Erdoğan: "15 Temmuz şehitleri batıla, zalime ve küfre karşı yürütülen hak mücadelesinin günümüzdeki temsilcileridir." ifadesini kullandı.

"DEMOKRASİYE GÖNÜL VERENLERİN ZAFERİ"

Erdoğan, "15 Temmuz; milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir." dedi.

Rize'deki sel felaketine ilişkin Erdoğan, "Felaket neticesinde kaybolanlar var. Şu anda üç bakanımız orada. Valimiz ve tüm görevliler arama çalışmalarını devam ettiriyorlar." diye konuştu.

Aliyev’den Erdoğan'a 15 Temmuz mesajı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü” dolayısıyla mesaj gönderdi.

Numan Kurtulmuş'tan 15 Temmuz mesajı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz, ülkemiz üzerindeki tüm emperyalist hesapların, milli irade düşmanı darbeci niyetlerin tasfiye edildiği milli duruşun adıdır. 15 Temmuz’da destan yazarak şehit olan tüm kahramanlara can borcumuz var" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten '15 Temmuz' mesajı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletimizin topyekün milli egemenliğe sahip çıkıp, darbeci işgale direndiği o güne inançla bağlıyız" dedi.