Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Anayasa Bilim Kurulu tarafından üzerinde çalışılan ve 2023 seçimlerine yetiştirilmeye çalışılan 128 maddelik anayasa çalışmalarında yeni bir döneme girildi. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ile Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeleri; Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin ve İsmail Kahraman’ın da aralarında bulunduğu yeni bir Anayasa Bilim Kurulu ekibi oluşturuldu.

YENİ ANAYASA MASADA

Söz konusu ekibin, geçtiğimiz hafta başında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yaklaşık 8,5 saat süren bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. Toplantıda, daha önce Cumhurbaşkanlığı’nda oluşturulan Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 128 maddelik yeni anayasanın masaya yatırıldığı belirtildi. Anayasa çalışmaları tamamlandıktan sonra taslak MHP’ye sunulacak.

'YAPAY ZEKA' İLK DEFA

Öte yandan, yeni anayasadan ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. Yeni anayasada dünyada ilk defa, ‘yapay zekâ’ kavramının ele alınacağı aktarılıyor. Yapay zekâ kavramıyla ilgili genel bir çerçeve çizilecek olan yeni anayasada, ‘İnsanın korunması için devletin tedbir alması gerektiğini’ ifade edecek bir maddenin ekleneceği belirtiliyor. Söz konusu çalışmanın çok detaylı bir şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayan kaynaklar, “Yapay zekâ, dünyada ilk kez bizim anayasamızda olacak. Yapay zekânın insanlara yönelik çok tehlikeleri var. Hiçbir anayasada böyle bir ifade yok. Biz koymayı planlıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Yeni anayasada ‘adalet’ vurgusu Anayasanın 2’nci maddesi, “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, adalet ve insan haklarına saygılı..." şeklinde yeniden düzenlenecek.

KILIK KIYAFETE GÜVENCE

Yine, kılık kıyafete anayasal güvence getirilmesi planlanıyor. Uygulamada sıkıntının çözüldüğüne dikkat çeken kaynaklar, bu durumun kalıcı bir madde olarak eklenmesi gerektiğini dile getirdi. Kadınların yasama, yürütme ve partilerde görev almasına yönelik anayasada ‘emredici’ hüküm koyulacağı kaydediliyor. Bunların yanı sıra, çocuk, genç ve aileye yönelik uluslararası sözleşmelere de dayanarak güvenceli hükümlerin getirileceği ifade ediliyor.

SOSYAL HAKLAR GÜÇLENECEK

Ayrıca, sağlık, su, gıda ve çevre güvenliği gibi sosyal hakların güçlendirileceği yeni anayasada, sosyal medya ve internet kullanımına yönelik de önemli maddelerin eklenmesi öngörülüyor. Twitter, Facebook ve Google gibi büyük sosyal medya şirketlerin, iletişimi kontrol etmesi tehdidine karşılık ‘devletin gerekli tedbirler’ alması gerektiğine yönelik maddelerin ekleneceğine de dikkat çekiliyor. Kaynaklar, şu değerlendirmeleri yaptı: Bu gibi şirketler demokratik yönetimler için giderek büyük bir tehdit olmaya başladı. Birtakım paylaşımları kapatıyor. Büyük bilişim şirketlerinin kontrolü artıyor. Avrupa Konseyi, bu konuyla ilgili çalışmaya başladı. ‘Bu tehlikeye karşı uluslararası bir anlaşma yapılabilir mi?’ diye… Biz de bunlara işaret ederek, devletin bu konularda gerekli tedbirler alması gerektiğine yönelik madde eklemeyi planlıyoruz.

Erdoğan'dan vekillere 'anayasa' talimatı: Bu sürece sahip çıkın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti Genel Merkezinde bir araya geldiği milletvekillerine yeni anayasaya yönelik talimat vererek, bu sürece güçlü bir şekilde sahip çıkılması gerekliliğini vurguladığı bildirildi.

Yeni Anayasa 2023’te Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasanın halkın anayasası olacağını söyledi. Temmuzda Covid-19 tedbirlerinin yeniden görüşüleceğini de belirten Erdoğan, Marmara Denizi’ni müsilajdan temizleyeceklerini vurguladı.



